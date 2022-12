Zorgverzekeraar Medibank weekend offline als gevolg van ransomware-aanval

De Australische zorgverzekeraar Medibank, waar een ransomwaregroep de gegevens van 9,7 miljoen klanten wist te stelen en online zette, gaat dit weekend online om beveiligingsverbeteringen door te voeren. Alle systemen zijn vanaf vrijdagavond tot en met zondagavond onbereikbaar. Daarnaast zijn morgen alle winkels van Medibank gesloten, alsmede de callcenters.

Medibank heeft nog altijd niet bekendgemaakt hoe de criminelen toegang tot het netwerk konden krijgen. Daar werden zeer gevoelige gegevens van klanten buitgemaakt. De ransomwaregroep dreigde de gegevens te publiceren tenzij de verzekeraar losgeld zou betalen. Medibank weigerde, waarop de data online verscheen. Het ging om medische dossiers met daarin onder andere informatie over de hiv-status van personen, alsmede of ze hepatitis, psychische klachten, hartklachten, diabetes, astma, kanker en dementie hebben.

Volgens Medibank is er sinds 12 oktober geen verdachte activiteit meer in het netwerk waargenomen. Als onderdeel van herstel- en beveiligingswerkzaamheden is besloten om dit weekend volledig offline te gaan. Eerder werd al besloten om tweefactorauthenticatie in de callcenters uit te rollen. Vanwege de operatie zullen allerlei diensten van de zorgverzekeraar die via de website of app worden aangeboden onbereikbaar zijn. Medibank heeft al laten weten dat de aanval het bedrijf zeker 25 miljoen dollar zal kosten.