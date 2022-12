Verdachte achter inbraak FVD-ledendatabase meldt zich bij politie

Een 42-jarige man die op de ledendatabase van Forum voor Democratie (FVD) zou hebben ingebroken heeft zich gisteren bij de politie gemeld, zo laat het Openbaar Ministerie vandaag weten. Onlangs werd bekend dat het mogelijk was om via de ForumApp toegang een FVD-database te krijgen met daarin de gegevens van 92.000 huidige en voormalige leden. De API (application programming interface) waarmee de ForumApp met de backend communiceerde bleek niet te controleren wie welke gegevens opvroeg en of diegene daar wel voor was geautoriseerd, zo bleek uit berichtgeving van RTL Nieuws. Door de kwetsbaarheid was het mogelijk om gegevens uit de database te stelen.

"Op 30 november zijn de computersystemen van FVD door een vijandige cyberaanval gehackt", zo liet FVD op eigen website weten. Volgens de partij bleek uit onderzoek dat "één specifieke hacker deze hack heeft kunnen uitvoeren." De kwetsbaarheid waarvan de aanvaller misbruik maakte is na de inbraak verholpen. "Wij staan in nauw contact met de opsporings- en inlichtingendiensten - die ons verzekeren dat zij deze aanval de hoogste prioriteit geven", verklaarde FVD verder.

De man die zich gisteren bij de politie meldde heeft een verklaring afgegeven. Volgens het OM zijn er geen gronden om de man langer vast te houden, hij is dan ook na verhoor heengezonden. "Hij blijft wel verdachte. In zijn verhoor bij de politie heeft de verdachte openheid van zaken gegeven. Hij is niet eerder voor soortgelijke feiten met politie en justitie in aanraking geweest", zo stelt het Openbaar Ministerie.