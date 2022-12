Securitybedrijf meldt grootschalige aanvallen op kwetsbare WordPress-plug-ins

De afgelopen wekeen hebben hebben er grootschalige aanvallen op twee kwetsbare WordPress-plug-ins plaatsgevonden, zo stelt securitybedrijf Wordfence op basis van eigen cijfers. Het gaat om advertentieplug-in Adning en de Kaswara Modern WPBakery Page Builder add-on, een uitbreiding die het eenvoudiger moet maken om WordPress-sites te ontwerpen.

In juni 2020 werd er een kwetsbaarheid in Adning gevonden waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige bestanden naar de WordPress-site kan uploaden, om zo malafide code uit te voeren en volledige controle over de website te krijgen. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0. Ook het beveiligingslek in Kaswara, waarvoor vorig jaar april werd gewaarschuwd, laat een aanvaller malafide php-bestanden uploaden en zo websites overnemen. Voor deze kwetsbaarheid, ook met een impactscore van 10.0, is nooit een update verschenen.

Volgens Wordfence hebben aanvallers de afgelopen weken het lek in de Kaswara-plug-in op zo'n twee miljoen websites geprobeerd, terwijl dat er normaal 256.000 zijn. Verder werd geprobeerd om een miljoen websites via de Adning-kwetsbaarheid aan te vallen, terwijl dat er gemiddeld 375.000 zijn. Het aantal WordPress-sites dat van beide plug-ins gebruikmaakt is echter veel lager. Naar schatting draait de Kaswara-plug-in nog op achtduizend websites, terwijl Adning op nog zo'n zevenhonderd websites actief is. WordPress-beheerders wordt dan ook aangeraden om hun plug-ins up-to-date te houden en te verwijderen wanneer die niet meer worden ondersteund.