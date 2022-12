Van Huffelen wil niet in gesprek met Apple en Google over WK-apps

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitale Zaken wil niet in gesprek gaan met Apple en Google over twee apps die bezoekers van het WK-voetbal in Qatar moeten installeren, zoals D66 had gevraagd. Vorige maand kwam de Autoriteit Persoonsgegevens met een waarschuwing voor de twee apps, nadat eerder ook andere Europese privacytoezichthouders hiervoor hadden gewaarschuwd.

Het gaat om de apps Ehteraz, een coronatracker, en Hayya, een speciale WK-app. De apps kunnen informatie over gebruikers verzamelen zonder dat die hiervan op de hoogte zijn. Het gaat dan om met wie een gebruiker heeft gebeld en de apps die op de telefoon staan. Ook is het vermoedelijk mogelijk dat de apps toegang hebben tot de foto’s van de gebruiker, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

D66-Kamerlid stelde naar aanleiding van de waarschuwing op 18 november Kamervragen aan de staatssecretaris. "Tech-experts betitelen de apps al als ‘spyware’, ziet u daarom kans spoedig met Google en Apple in gesprek te gaan over de wenselijkheid dat zij deze applicaties vrijelijk in hun appstores aanbieden?" Dat ziet Van Huffelen echter niet zitten. "Ik zie geen aanleiding om in aanvulling op de boodschap van de toezichthouders als kabinet hierover in gesprek te gaan met Google en Apple. Ook gezien het feit dat het WK voor Nederland inmiddels voorbij is."

Waar het volgens de staatssecretaris vooral om gaat is dat iedereen zich bewust is van de risico’s van het gebruik van de betreffende apps. "Dat is een keuze die iedereen voor zichzelf moet maken en ik vind het zinvol dat de toezichthouders daarover voorlichting geven."