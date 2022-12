SP en PVV willen winkels verplichten om contant geld te accepteren

Als het aan de SP en PVV ligt komt er een acceptatieplicht die winkels verplicht om contant geld te accepteren. De partijen maken zich zorgen over het dalende gebruik van contant geld als betaalmiddel in Nederland. Minister Kaag van Financiën wil nog geen toezeggingen doen. Dat blijkt uit een debat van de vaste commissie voor Financiën dat vorige week plaatsvond.

Tijdens het debat over de financiële markten werd ook uitgebreid gesproken over contant geld. "De SP maakt zich steeds meer zorgen over het dalende gebruik van contant geld als betaalmiddel in ons land", liet SP-Kamerlid Alkaya weten. "Mensen zijn meer contactloos gaan betalen en veel winkeliers hebben sinds de pandemie er ook een gewoonte van gemaakt om geen contant geld meer te accepteren."

De SP wil de daling van het gebruik van contant geld stoppen. "Niet alleen omdat veel mensen afhankelijk zijn van die betalingen, maar ook vanwege het belang van de stabiliteit van het financiële stelsel", merkte Alkaya op. Hij kreeg bijval van PVV-Kamerlid Van Dijk. "Ook daar maakt de PVV zich zorgen over. Nog maar twintig procent wordt contant betaald in de winkels. Je ziet gewoon dat er een tendens is dat het contante geld wordt uitgebannen. Je ziet steeds minder ATM's, je moet tegenwoordig al betalen als je gaat pinnen boven een bepaald bedrag en je ziet outdoor ook steeds meer pinautomaten verdwijnen."

Alkaya wil dan ook wettelijk vastleggen dat winkels verplicht worden om contant geld te stoppen. "Ik vraag de minister daarom om met een wet te komen om de teloorgang van contant geld te stoppen, onder meer door acceptatie verplicht te stellen voor alle detailhandel. Laten we daarmee beginnen. Is zij daartoe bereid?" Ook hier kreeg het SP-Kamerlid bijval van de PVV. "Zo zie je gewoon dat je straks echt een uur moet gaan zoeken om iets te pinnen. Dat kan natuurlijk niet. Ik sluit me wat betreft een acceptatieplicht van contant geld aan bij de SP", liet Van Dijk weten.

Onderzoek

Minister Kaag antwoordde dat het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek doen naar het borgen van het publieke belang van contant geld. "Dat is klaar in februari 2023. Ik kan niet zeggen per wanneer u een kabinetsreactie kunt verwachten. We nemen daarbij alle opties mee, inclusief de vraag of wetgeving gepast is en op welke manier. Ik zeg "alle opties", maar ik doe geen toezegging dat er wetgeving komt, want ik heb de studie nog niet gezien."

Kaag ging ook in op een toekomst zonder contant geld. "Er is misschien een toekomst — dat is een interessantere vraag — waarin eigenlijk niemand meer contant geld wil gebruiken of waarin het merendeel van de bevolking dat niet meer wil. Wat gaan we dan doen? Maken we dan een wet waarmee het altijd verplicht is? Het is ook belangrijk om in het debat vooruit te denken. Wat gebeurt er over tien, vijftien jaar in een digitale samenleving, die ik misschien niet ga meemaken maar uw kinderen wel? Moeten we altijd maar nee zeggen tegen de vooruitgang? Ik vind dat een veel belangrijkere vraag in het nu, met terugwerkende kracht. Een onderzoek zou dus heel behulpzaam zijn. Dat zou mijn oproep zijn."