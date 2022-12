T-Mobile stopt uiterlijk 31 maart 2023 met zero-ratingdienst Datavrije Muziek

T-Mobile stopt uiterlijk 31 maart volgend jaar met de zero-ratingdienst Datavrije Muziek, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekendgemaakt. Met deze dienst kunnen abonnees online muziek streamen zonder dat het ten koste gaat van hun databundel. Eerder oordeelde het Europese Hof van Justitie dat dergelijke zero-ratingdiensten niet zijn toegestaan.

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom had de ACM in 2017 al gevraagd om tegen de zero-ratingdienst op te treden, omdat die in strijd met het principe van netneutraliteit zou zijn. Netneutraliteit houdt in dat internetaanbieders geen content of diensten mogen vertragen, beperken of discrimineren. Bits of Freedom vroeg de ACM om het abonnement van T-Mobile te toetsen aan de nieuwe Europese regels die netneutraliteit beschermen.

De ACM stelde dat de dienst van T-Mobile niet in strijd met de Europese netneutraliteitsregels is. Op het principe van netneutraliteit kan namelijk een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld met zero-rating. Bij zero-rating wordt de data voor een bepaalde toepassing niet van de databundel van de klant gehaald. De ACM vond dat de zero-ratingdienst van T-Mobile Datavrije Muziek is toegestaan omdat het aan twee voorwaarden voldoet. De dienst maakt geen onderscheid tussen verschillende muziekstreamingdiensten en de dienst schaadt eindgebruikersrechten niet.

Gebruikers worden zo niet in hun keuze beperkt, aldus de toezichthouder. Bits of Freedom was het niet met de beslissing van de ACM eens en stelde dat de provider met deze dienst muziekdiensten juist wel een voorkeursbehandeling kan geven. De burgerrechtenbeweging tekende dan ook bezwaar aan. De ACM verklaarde ook het bezwaar van de burgerrechtenbeweging ongegrond en handhaafde het eerdere afwijzingsbesluit.

"Zero-rating is in strijd met de Open Internet Verordening, de Europese regels voor vrij internetverkeer, die in 2016 zijn ingevoerd. De regels in de verordening bieden enige ruimte voor interpretatie. Daardoor is pas sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van september 2021 definitief duidelijk dat zero-rating niet is toegestaan", zo laat de ACM vandaag weten.

T-Mobile is vorig jaar september al gestopt met het aanbieden van Datavrije Muziek aan nieuwe klanten, maar niet aan bestaande klanten met Datavrije Muziek in hun abonnement. De ACM heeft diverse gesprekken met T-Mobile gevoerd over het naleven van de uitspraak van het Europese Hof. De internetprovider heeft nu aangegeven uiterlijk 31 maart 2023 met de dienst te stoppen. Iets waar de ACM mee akkoord is gegaan.