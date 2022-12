BBB wil referendum onder bevolking over invoering van digitale euro

De BoerBurgerBeweging (BBB) wil dat er een referendum onder de Nederlandse bevolking wordt gehouden over de invoering van de digitale euro. Andere partijen willen dat de munt helemaal niet wordt ingevoerd, zo blijkt uit meerdere moties die over de digitale euro zijn ingediend. Op 14 december kwamen meerdere partijen in de Tweede Kamer met in totaal 23 moties die betrekking op de digitale euro hebben.

Als het aan de BBB ligt komt er een referendum waarin het volk mag beslissen. "Constaterende dat het draagvlak voor een mogelijke digitale euro aanwezig moet zijn onder de bevolking om succesvol geïmplementeerd te worden", staat in de motie van BBB-Kamerlid Van der Plas. Zij wil met de motie het kabinet verzoeken een referendum te houden onder de Nederlandse bevolking en die te laten stemmen over het wel of niet toevoegen van een digitale euro aan de officiële betalingsopties in de eurozone.

SP-Kamerlid Alkaya kwam met een motie waarin wordt gesteld dat de regering een voorkeur heeft voor een stelsel met zogenaamde private intermediairs, zoals banken, die de dienstverlening met de digitale euro aan gebruikers moeten verzorgen. Volgens Alkaya is de digitale euro op deze manier nutteloos en moet bij voorbaat afgekeurd worden. JA21-Kamerlid Eppink wil dat het kabinet zich in Europees verband verzet tegen een digitale euro die de transferunie nog verder uitbreidt.

Olaf Ephraim van Groep van Haga wil met zijn motie dat de regering zich uitspreekt dat Nederland nooit zal deelnemen aan een programmeerbare digitale euro. Ook de PVV ziet deelname niet zitten. "Overwegende dat de digitale euro geen meerwaarde heeft, programmeerbaar is en geen volledige anonimiteit kan waarborgen, waardoor het nooit contant geld kan vervangen; verzoekt de regering om af te zien van de invoering van de digitale euro", aldus PVV-Kamerlid Van Dijck in zijn motie. Eerder bleek al dat er in de Tweede Kamer zorgen zijn over de privacygevolgen van de digitale euro.

Op dit moment bevindt de digitale euro zich bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog in de onderzoeksfase. Deze fase duurt naar verwachting tot het najaar van 2023. De Europese Commissie wil in het voorjaar van 2023 met een wetsvoorstel over de digitale euro komen.