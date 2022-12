Microsoft schakelt Internet Explorer volgend jaar februari uit via Edge-update

Microsoft zal op 14 februari volgend jaar een update uitbrengen die Internet Explorer 11 op verschillende versies van Windows 10 permanent uitschakelt. In plaats van een Windows-update zal dit echter via een update voor de Edge-browser gebeuren, zo heeft Microsoft aangekondigd. Afgelopen juni besloot Microsoft al om de support voor IE11 te stoppen en liet destijds weten dat Internet Explorer 11 via een toekomstige Windows-update permanent zou worden uitgeschakeld.

De reden dat er nu voor een Edge-update is gekozen is volgens Microsoft dat dit een betere "gebruikerservaring" biedt en organisaties helpt om hun laatste IE11-gebruikers naar Edge te laten overstappen. Microsoft merkt op dat de Edge-update tegelijkertijd onder zowel particuliere als zakelijke systemen wordt uitgerold en gebruikers dit niet ongedaan kunnen maken.

Organisaties die nog afhankelijk van IE11 zijn worden dan ook opgeroepen om hun overstap voor 14 februari 2023 af te ronden, aangezien er grootschalige bedrijfsverstoringen kunnen plaatsvinden als gebruikers geen toegang meer tot IE11-afhankelijke applicaties hebben. Gebruikers krijgen een melding te zien wanneer ze naar Edge zijn gemigreerd en wanneer ze op een IE11-icoon klikken worden ze naar Edge doorgestuurd. Organisatie die IE11 nu al willen uitschakelen kunnen hiervoor de Disable IE Policy gebruiken.

Op verschillende Windows-versies zal Internet Explorer 11 wel blijven werken en blijft de browser tot het einde van de supportperiode van het besturingssysteem worden ondersteund. Het gaat om Windows 8.1, Windows 7 Extended Security Updates, Windows Server SAC, Windows 10 IoT Long-Term Servicing Channel (LTSC) Windows Server LTSC, Windows 10 client LTSC en Windows 10 China Government Edition.