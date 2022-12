D66 wil opheldering over datalek met ledendatabase Forum voor Democratie

D66 heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over het datalek bij Forum voor Democratie (FVD) waar de gegevens van 92.000 huidige en voormalige leden op straat kwamen te liggen. Onlangs werd bekend dat het mogelijk was om via de ForumApp toegang een FVD-database te krijgen met daarin de gegevens van 92.000 huidige en voormalige leden.

De API (application programming interface) waarmee de ForumApp met de backend communiceerde bleek niet te controleren wie welke gegevens opvroeg en of diegene daar wel voor was geautoriseerd, zo bleek uit berichtgeving van RTL Nieuws. Het datalek is aanleiding voor D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz om Kamervragen te stellen. "Deelt u de mening dat het lidmaatschap van een politieke partij een bijzonder soort persoonsgegeven is en dat politieke partijen hier extra zorgvuldig mee om moeten gaan?", zo vraagt ze aan de minister.

"Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot het feit dat aan politieke partijen geen bijzondere eisen worden gesteld als het gaat om de interne partijorganisatie, bijvoorbeeld het hebben van een secretaris die verantwoordelijk is voor de ledenadministratie?", wil het D66-Kamerlid verder weten. De minister moet ook laten weten of ze het "extra kwalijk" vindt wanneer politieke partijen gegevens van oud-leden bewaren.

Bruins Slot moet tevens duidelijk maken hoe het bewaren van persoonsgegevens van oud-leden zich tot de AVG verhoudt. Dekker-Abdulaziz vraagt daarnaast of de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek heeft ingesteld naar het datalek en wanneer de resultaten daarvan verwacht kunnen worden. Als laatste vraagt het D66-Kamerlid welke vorm van toezicht of controle er momenteel plaatsvindt op de manier waarop politieke partijen met persoonsgegevens omgaan, hoe claims over het aantal betalende leden geverifieerd worden in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen en of er in het kader van deze wet een subsidie voor de FVD-app mag worden verstrekt. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.