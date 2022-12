Big Brother Awards voor grootste privacyschenders 2022 volgend jaar februari

De Big Brother Awards voor de grootste privacyschenders van 2022 worden volgend jaar februari in de Brakke Grond in Amsterdam uitgereikt. Dat laat burgerrechtenbeweging Bits of Freedom weten dat de prijs organiseert. De afgelopen twee edities konden niet fysiek plaatsvinden, maar dit jaar zal het evenement weer met publiek zijn.

Elk jaar reikt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom de Big Brother Awards uit aan de persoon of organisatie die de grofste inbreuk maakte op de privacy van Nederlanders. Daarbij is er zowel een Publieksprijs waar het publiek op een aantal genomineerden kan stemmen, als een Expertprijs die is gebaseerd op de input van een vakjury. Vorig jaar ging de Publieksprijs naar toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid voor het invoeren van het coronatoegangsbewijs.

De Expertprijs was wegens "een hele reeks misstappen" voor toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De huidige minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz was het hier niet mee eens. "Rechtsbescherming speelt een centrale rol binnen het ministerie", zo liet ze op Kamervragen over de prijs weten. Begin volgend jaar kan het publiek weer stemmen voor de publieksprijs en start ook de kaartverkoop voor de uitreiking.