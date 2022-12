De politie wil chatbot Wout volgend jaar eenvoudige aangiftes laten opnemen. De chatbot werd voor het eerst eind 2018 ingezet bij een proef in Hengelo, waar inwoners via Wout vuurwerkoverlast konden melden. In 2019 werd het ook mogelijk om verschillende vormen van cybercrime bij de chatbot te rapporteren. Eind 2019 werd de proef met de chatbot beëindigd. Vanwege de coronacrisis werd Wout weer uit de kast gehaald, maar die ging juli 2020 weer offline, waarbij de politie aangaf een nieuwe chatbot te ontwikkelen.

Sinds februari van dit jaar is Wout weer beschikbaar voor een deel van de bezoekers aan politie.nl. "We merkten direct in de eerste weken al de toegevoegde waarde van Wout. Er komen gesprekken op gang, die we normaal gesproken niet zouden hebben", zegt Janny Knol, landelijk portefeuillehouder Dienstverlening bij de politie. Er is nu besloten om Wout voor het grote publiek beschikbaar te maken, dat via de chatbot vuurwerkoverlast kan melden.

"We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen die burgers hebben. Voor steeds meer mensen is telefonisch contact niet meer vanzelfsprekend. Bovendien kost ieder telefoontje menskracht, terwijl er lang niet altijd behoefte is aan een gesprek. Als je overlast ervaart, is het vaak al genoeg om even te laten weten dat het speelt", zo laat Knol verder weten.

Wout start een gesprek, maar kan na een paar vragen ook voorstellen om de chat voort te zetten met een politiemedewerker. Tot nu toe heeft de virtuele agent meer dan veertigduizend gesprekken gevoerd. In ongeveer een derde van de gesprekken nam een politiemedewerker de chat over. Op dit moment kan de chatbot vragen over verschillende onderwerpen beantwoorden en meldingen aannemen als er sprake is van overlast. De politie verwacht dat Wout volgend jaar meer typen meldingen en eenvoudige aangiftes kan gaan opnemen.