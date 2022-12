Mozilla test begin volgend jaar gedecentraliseerd socialmediaplatform

Mozilla zal begin volgend jaar een gedecentraliseerd socialmediaplatform gaan testen, dat een "gezond alternatief" voor de huidige platforms moet gaan bieden. Het moet een platform worden waarbij "mensen eerst" komen, aldus de Firefox-ontwikkelaar. Het "Fediverse", zoals Mozilla het noemt, bestaat uit allerlei gedecentraliseerde diensten.

Als eerste zal Mozilla het nieuw socialmediaplatform verkennen via Mastodon, maar het plan is om dit uit te breiden met allerlei andere diensten, waarbij oplossingen als Matrix en Pixelfed als mogelijk voorbeeld worden genoemd. Er is bewust voor Mastodon gekozen, omdat dit volgens Mozilla een volwassen en stabiel project is, en daarmee een ideale eerste stap in het Fediverse.

"Samen hebben we een kans om de lessen uit het verleden toe te passen om een sociale ervaring voor de mensheid te creëren die gezond, duurzaam en beschermd is van de gecentraliseerde controle van één entiteit", aldus Mozilla. De Firefox-ontwikkelaar stelt dat we nu te maken hebben met de gevolgen van twintig jaar gecentraliseerde, door bedrijven gecontroleerde social media, met een kleine oligopolie van grote techbedrijven die hun grip op de publieke opinie versterken.

"In private handen is onze keuze beperkt, wordt vergif beloond, wordt woede engagement genoemd, publiek vertrouwen aangetast en is basaal menselijk fatsoen vaak een nagedachte", aldus Mozilla. Dat stelt dat het een zware inspanning zal vereisen om van het huidige internet tot het gewenste internet te komen.