FBI adviseert adblocker bij gebruik van online zoekmachines

Wie gebruikmaakt van online zoekmachines doet er verstandig aan om eerst een adblocker te installeren, zo adviseert de FBI. Aanleiding is het gebruik van advertenties door criminelen voor op het eerste gezicht bekende software en diensten die internetgebruikers in werkelijkheid doorsturen naar malafide websites.

Onlangs waarschuwden onderzoekers nog voor malafide Google-advertenties voor AnyDesk en Slack die naar malware wezen. De FBI is nu met een aparte waarschuwing voor internetgebruikers gekomen. Daarin laat het weten dat criminelen zich via advertenties voordoen als bekende merken. Daarbij lijkt de advertentie ook te linken naar de officiële website van het merk. In werkelijkheid worden gebruikers doorgestuurd naar malafide websites die malware verspreiden of inloggegevens proberen te stelen.

"Hoewel zoekmachine-advertenties niet per definitie kwaadaardig zijn, is het belangrijk om voorzichtig te zijn met websites die via een geadverteerde link zijn geopend", aldus de FBI. De Amerikaanse opsporingsdienst adviseert internetgebruikers om verschillende maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen. Zo wordt aangeraden om de domeinnaam van een bedrijf of bank direct in de adresbalk van de browser te typen. Verder wordt het gebruik van een adblocker bij online zoekmachines aangeraden, om zo advertenties te blokkeren.