NCTV: Nederlanders maken zich minder zorgen over cyberdreigingen

Nederlanders maken zich minder zorgen over cyberdreigingen, zo stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op basis van de nieuwste Risico- en Crisisbarometer (RCB). Maakte in de vorige periode nog 47 procent van de ondervraagde Nederlanders zich zorgen over cyberdreigingen, dat daarmee van alle categorieën bovenaan stond, nu is dat 40 procent. Het stoppen van vitale processen wordt nu als grootste zorg genoemd (52 procent).

"Op het vlak van cyberdreigingen zijn twee positieve ontwikkelingen te zien: een kleiner deel heeft cyberdreigingen in de top 5 gebeurtenissen staan waarover men zich zorgen maakt, en een kleiner deel van de inwoners zoekt hier ook informatie over op", aldus de onderzoekers achter de Risico- en Crisisbarometer. Wel schatten Nederlanders in dat cyberdreigingen zich waarschijnlijk zullen voordoen. 73 procent van de ondervraagden verwacht dit. Een nagenoeg zelfde percentage ten opzichte van de meting in de eerste helft van dit jaar.

Verder denkt zestig procent van de ondervraagde Nederlanders dat cyberdreigingen catastrofale gevolgen voor de Nederlandse samenleving kunnen hebben. Op de eerste plek staat het stoppen van vitale processen met tachtig procent. Zocht of ontving in de eerste helft van dit jaar nog 29 procent van de Nederlanders informatie over cyberdreigingen, dat daalde in de tweede helft naar een kwart.