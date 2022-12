Vrije Universiteit lekt persoonsgegevens duizenden personen door e-mailfout

De Vrije Universiteit (VU) heeft door een fout met het versturen van een e-mail de gegevens van duizenden personen gelekt. De e-mail was afkomstig van het Nederlands Autisme Register (NAR), dat aan de VU verbonden is. In het bericht werd ontvangers gevraagd om te controleren of hun persoonsgegevens nog klopten. Het ging om voornamen, achternamen en adresgegevens.

Door een menselijke fout kregen ontvangers de gegevens van andere personen te zien, aldus een woordvoerder van de Vrije Universiteit tegenover AT5. Volgens de woordvoerder is er waarschijnlijk iets misgegaan in een Excel-bestand, waardoor de kolom met adresgegevens niet meer juist naast de kolom met namen stond. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, daarnaast zijn alle gedupeerden ingelicht.

Eerder deze week werd bekend dat de Vrije Universiteit vanwege de diefstal van een onversleutelde computer ook al een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gemeld. Op de computer stonden documenten die nodig zijn voor een inschrijving voor een doctoraal-, bachelor- of masteropleiding en waarvan de inschrijving niet via Studielink is verlopen. Het ging om inschrijvingen voor de studiejaren tussen 2003 tot en met 2019.