CNIL: AVG niet van toepassing op bedrijf dat gegevens LinkedIn-gebruikers verkoopt

De AVG is niet van toepassing op het bedrijf Lusha dat contactgegevens van LinkedIn-gebruikers verkoopt, zo heeft de Franse privacytoezichthouder CNIL geoordeeld, dat daarmee de zaak naar het bedrijf heeft gesloten. Lusha biedt een browserextensie die bij het bekijken van een LinkedIn- of Salesforce-profiel verschillende contactgegevens en andere informatie toont.

Volgens het bedrijf is de data afkomstig van publiek beschikbare bronnen. CNIL stelt echter dat de extensie met name werkt doordat er contactgegevens uit verschillende apps wordt verzameld. Het gaat om apps van ontwikkelaar Simpler, waaronder Mailbook en Cleaner Pro, die het adresboek van gebruikers doorspelen aan Lusha. De werkwijze van het bedrijf zorgde in 2020 nog voor Kamervragen in de Nederlandse politiek. De Franse privacytoezichthouder ontving de afgelopen jaren meerdere klachten over Lusha.

CNIL heeft echter besloten om geen verdere sancties of acties tegen het bedrijf te ondernemen. Er kan namelijk niet worden vastgesteld dat de AVG, of beter gezegd de Franse implementatie van de GDPR, van toepassing op de Lusha-extensie is. Het bedrijf heeft geen vestiging in de EU, de Lusha-extensie heeft geen betrekking op een aanbod van goederen of diensten en er kan ook niet worden vastgesteld dat het bedrijf gedragsmonitoring toepast. CNIL komt dan ook tot de conclusie dat de AVG niet van toepassing is en heeft de zaak nu gesloten.