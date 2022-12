Minister wil gebruik interieurfoto's voor bepalen WOZ-waarde niet verbieden

Dit is meewerken met je eigen doodvonnis als je het mij vraagt.

Ik heb geen gehoord gegeven en sterker nog naast je foto's moet je tegenwoordig tot in de detail invullen wat je exterrieur en interieur allemaal gedaan hebt aan je huis. (nieuwe keuken, badkamer etc) dat is allemaal persoonljik en als iemand mijn huis koopt kan het zo maar zijn dat die persoon die nieuwe keuken eruit sloopt en zijn eigen smaak keuken er in zet.

Maar door deze details hoop te gemeente wel een hogere WOZ te kunnen geven waardoor je meer belasting moet betalen? Waarom zou ik aangeven dat mijn huis in tip top conditie is en veel beter dan gemiddeld etc? Zodat zij mijn huis meer waarde kunnen toekennen? Zolang ik er woon en belasting moet betalen zit ik niet te wachten op een hoge WOZ waarde.