Grootste kinderziekenhuis van Canada getroffen door ransomware-aanval

Het grootste kinderziekenhuis van Canada worstelt al dagen met de gevolgen van een ransomware-aanval en verwacht dat het nog weken kan duren voordat alle getroffen systemen weer online komen. Vanwege de aanval hebben onder andere behandelingen en onderzoeken van zieke kinderen vertraging opgelopen.

Op zondag 18 december kondigde het Hospital for Sick Children "code grijs" af nadat meerdere systemen als gevolg van een ransomware-aanval niet meer werkten. Het gaat om interne klinische systemen, ziekenhuisapplicaties en sommige telefoonlijnen en webpagina's van het ziekenhuis. Daardoor waren er problemen met de telefonische bereikbaarheid van het ziekenhuis, de informatievoorziening en vacatureportaal.

In een update over het incident laat het ziekenhuis weten dat het nog weken kan duren voordat alle getroffen systemen zijn hersteld. Ook hebben artsen met vertragingen te maken bij het ophalen van onderzoeksresultaten en röntgenfoto's, wat weer voor langere wachttijden voor patiënten kan zorgen.

In de laatste update meldt het Hospital for Sick Children dat de telefoonlijnen het inmiddels weer doen en ook de salarisadministratie voor het personeel weer online is. Sommige patiënten en gezinnen kunnen echter nog steeds te maken krijgen met vertragingen in behandelingen en onderzoeken. Het ziekenhuis spreekt van een "uitdagende situatie" voor patiënten, gezinnen en personeel. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat persoonlijke informatie of gezondheidsgegevens bij de aanval zijn gestolen. Hoe de ransomware-aanval precies kon plaatsvinden is niet gemeld.