Honderden Nederlandse Citrix-servers kwetsbaar voor aanvallen

Honderden Nederlandse Citrix-servers zijn kwetsbaar voor aanvallen omdat ze belangrijke beveiligingsupdates missen, waardoor aanvallers de systemen op afstand kunnen overnemen. Wereldwijd gaat het om duizenden servers, zo stelt securitybedrijf Fox IT op basis van eigen onderzoek.

Begin november riep Citrix organisaties op om een kritieke kwetsbaarheid in Citrix Gateway en Citrix ADC, aangeduid als CVE-2022-27510, zo snel mogelijk te patchen. Via het beveiligingslek kan een aanvaller de authenticatie omzeilen en ongeautoriseerde toegang krijgen. Twee weken geleden waarschuwde Citrix organisaties voor een actief aangevallen zerodaylek (CVE-2022-27518) in Citrix ADC en Citrix Gateway waardoor een aanvaller kwetsbare systemen op afstand kan overnemen.

Citrix ADC is een server die organisaties tussen hun servers en het internet plaatsen. De primaire functie is het verdelen van inkomend verkeer over de beschikbare servers, zodat websites en applicaties snel en goed toegankelijk blijven. De luxere versies bieden ook bescherming tegen dos-aanvallen en een webapplicatiefirewall. Via de Citrix Gateway kunnen medewerkers van bedrijven op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt dan ook veel voor thuiswerken gebruikt.

Ondanks de oproep van Citrix, gevolgen van een succesvolle aanval en beschikbaarheid van beveiligingsupdates zijn er nog duizenden kwetsbare Citrix-servers vanaf het internet toegankelijk, aldus Fox IT. In Nederland telde het securitybedrijf meer dan duizend Citrix-servers. Zo'n vierhonderd daarvan zijn niet beschermd tegen CVE-2022-27510 en CVE-2022-27518. Procentueel gezien doet Nederland het echter beter dan andere landen. Zo is in de VS bijna zestig procent van de Citrix-servers niet up-to-date, wat neerkomt op zo'n 4400 machines.