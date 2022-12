Malafide BitKeep-app steelt 8 miljoen dollar aan cryptovaluta van gebruikers

Criminelen zijn erin geslaagd om via een malafide versie van cryptowallet BitKeep, die zoals het nu lijkt via de officiële website werd aangeboden, acht miljoen dollar aan cryptovaluta van gebruikers te stelen. BitKeep is een wallet voor het beheer van verschillende cryptovaluta. Meerdere gebruikers maakten via Twitter melding dat tijdens kerst de cryptovaluta in hun wallet was gestolen. BitKeep stelt in een verklaring op Telegram dat sommige downloads van het APK-bestand door aanvallers zijn gekaapt.

Exacte details worden niet gegeven. BitKeep biedt via de eigen website, naast een link naar de Google Play Store, ook een link naar een APK-bestand aan. "Als je de APK-versie hebt gedownload, maak het geld dan over naar een wallet gedownload van een andere officiële store (App Store of Google Play)", aldus de verklaring. Dat lijkt te suggereren dat de door BitKeep aangeboden download is aangepast, maar zoals gezegd ontbreken in de verklaring verdere gegevens.

Kevin Como, ceo van BitKeep, laat in een andere verklaring echter weten dat het APK-bestand van BitKeep was onderschept en vervangen door aanvallers. Via deze malafide aangepaste versie konden private keys van gebruikers worden gestolen, alsmede hun cryptovaluta. Volgens securitybedrijf PeckShield hebben de aanvallers in totaal een bedrag van acht miljoen dollar buitgemaakt, verdeeld over verschillende cryptovaluta. Como stelt dat het bedrijf gebruikers schadeloos zal stellen en de beveiliging van systemen gaat aanscherpen. BitKeep claimt acht miljoen gebruikers te hebben.