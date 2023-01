Security.NL wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar!

Welkom in 2023, en dat is geen wachtwoordadvies! De gehele redactie van Security.NL wenst iedereen traditiegetrouw een gelukkig en veilig nieuwjaar. 2022 was op allerlei vlakken een bewogen jaar. Zo stelde de Oostenrijkse privacytoezichthouder dat het gebruik van Google Analytics in strijd met de AVG is. Ook andere Europese privacytoezichthouders volgden. De Autoriteit Persoonsgegevens verwachtte in de loop van 2022 te kunnen zeggen of het gebruik van Google Analytics in Nederland is toegestaan of niet, maar die uitspraak is nog niet verschenen.

Verder kwam Telegram met name vanuit de Duitse politiek onder vuur te liggen en was Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid het niet eens met jury Big Brother Awards, waarvan de volgende editie in februari plaatsvindt. Ook kwam er aandacht voor het afschermen van persoonsgegevens in het Kadaster en Handelsregister en het gebruik van Chinese apparatuur, zoals camera's van Hikvision en Dahua. Zo is de aanschaf van nieuwe apparatuur van deze fabrikanten in de VS verboden, wat ook geldt voor het gebruik van TikTok op de werktelefoons van ambtenaren.

Vorig jaar februari verstuurde de overheid nog een NL-Alert wegens extreme weersomstandigheden en waarschuwde de Amerikaanse overheid op 14 februari voor mogelijk Russische cyberaanvallen. Tien dagen later viel Rusland Oekraïne binnen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwde organisaties om alert te zijn op aanvallen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Verder zorgden plannen voor een Europese digitale euro en een Europese digitale identiteit voor de nodige ophef, alsmede het afscheid van alleen het via DigiD inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord bij de Belastingdienst.

Meerdere grote bedrijven, zoals Microsoft, Samsung, Nvidia en Okta, kregen te maken met aanvallen door de Lapsus$-groep, die allerlei informatie waaronder broncode wist buit te maken. Daarbij werd onder andere gebruikgemaakt van "MFA fatigue", een tactiek waarbij een aanvaller de multifactorauthenticatie (MFA) van een account weet te omzeilen door de eigenaar van een aangevallen account een malafide inlogpoging goed te laten keuren.

Julian Assange hoorde dat hij aan de Verenigde Staten mag worden uitgeleverd, waar de WikiLeaks-oprichter beroep tegen aantekende en was er het nodige te doen over banken die klanten laten betalen voor het opnemen van contant geld of brieven sturen wanneer klanten regelmatig contant geld opnemen. Na alle commotie besloot Meta af te zien van de bouw van een hyperscale datacenter in Zeewolde en stopte minister De Jonge met het gebruik van privémail voor werk. Vorig jaar werd ook bekend dat premier Rutte jarenlang sms-berichten van zijn eigen 'oude Nokia' verwijderde. De Belastingdienst kreeg een recordboete van 3,7 miljoen euro voor het overtreden van de AVG.

Plannen van de Europese Commissie om chatberichten en ander verkeer van Europeanen te inspecteren zorgde voor veel kritiek. Apple dat een dergelijk plan ook wilde doorvoeren besloot hier vanaf te zien. Een ander plan dat onder vuur kwam te liggen is dat van het kabinet, dat alle transacties van alle Nederlanders boven de 100 euro gezamenlijk door banken wil laten monitoren, waarvoor de term 'bancair sleepnet' werd bedacht.

Net als de jaren daarvoor waren ook in 2022 datalekken en ransomware-aanvallen schering en inslag. Zo werden gebruikers van QNAP slachtoffer van ransomware, alsmede Colosseum Dental, bibliotheek Rotterdam en dierentuin Artis. Er was ook goed nieuws, want de Universiteit Maastricht kreeg het losgeld wat het eerder wegens een ransomware-aanval betaalde terug met winst. Aangezien aanvallers nog altijd zeer succesvol zijn om door middel van macro's in Office-bestanden ransomware te verspreiden besloot Microsoft het uitvoeren hiervan lastiger te maken, maar de maatregel is nog niet in alle Office-versies doorgevoerd.

Het Europees Agentschap voor cyberbeveiliging (ENISA) liet in november weten dat phishing de meestgebruikte manier is om ransomware te verspreiden. Daarnaast maken aanvallers misbruik van bekende kwetsbaarheden waarvoor organisaties hebben nagelaten beschikbare beveiligingsupdates te installeren of weten ze via gestolen of zwakke wachtwoorden binnen te komen die organisaties bijvoorbeeld voor RDP (remote desktop protocol) hebben ingesteld.

Zoals gezegd waren datalekken in 2022 dagelijkse kost. Twitter bevestigde het lekken van de gegevens van miljoenen gebruikers en wachtwoordmanager LastPass moest bekennen dat versleutelde wachtwoorden van gebruikers uit een cloudomgeving waren buitgemaakt. Een ander gevoelig datalek was dat bij ID-Ware, dat toegangssystemen aan bedrijven en overheden levert, inclusief de Eerste en Tweede Kamer. Meerdere Nederlandse woningcorporaties kregen te maken met een datalek na een ransomware-aanval op hun ict-dienstverlener.

Wat het nieuwe jaar brengen zal is de vraag, maar zoals elk jaar zal Security.NL ook in 2023 weer dagelijks met hart en ziel het laatste nieuws over security en privacy brengen. Daarnaast is een nieuw jaar natuurlijk niet compleet zonder goede voornemens. We zijn dan ook erg benieuwd naar wat onze lezers van plan zijn!