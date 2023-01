Antwerpen kan maand na ransomware-aanval weer parkeerboetes innen

Parkeerwachters in Antwerpen kunnen weer parkeerboetes innen nadat dit door een ransomware-aanval bijna een maand niet mogelijk was. De schade van de aanval kan tot wel zeventig miljoen euro oplopen. Het gaat dan om gemaakte kosten en misgelopen inkomsten. De gemeente werd in de nacht van 5 op 6 december getroffen door een ransomware-aanval.

Dit had en heeft gevolgen voor de dienstverlening aan inwoners, die op allerlei vlakken is beperkt en ontregeld. Zo konden parkeerwachters de app niet gebruiken waarmee wordt gecontroleerd of iemand het parkeergeld heeft betaald. Naast het niet innen van parkeerboetes was het ook niet mogelijk om boetes uit te schrijven voor vervuilende wagens in de lage-emissiezone. Ook konden er geen digitale tickets voor musea en optredens worden gekocht.

Langzaam zijn steeds meer diensten van de gemeente weer operationeel. Zo kunnen er sinds dit weekend opnieuw verkeersboetes worden geïnd, aldus de Gazet van Antwerpen. Volgens burgemeester De Wever zullen de naweeën van de ransomware-aanval nog een maand duren. Zo zouden het vooral de computersystemen bij de gemeente zijn die beter moet worden beveiligd.

De exacte schade is nog niet duidelijk, maar die zal zeer vermoedelijk in de tientallen miljoenen euro's lopen, waarbij er een bedrag tot zeventig miljoen euro is genoemd. De Wever denkt dat de schade veel lager zal uitvallen, toch is die aanzienlijk. "Het zal ons meer kosten dan de coronacrisis en de opvang van Oekraïense vluchtelingen’, zegt Koen Kennis, wethouder Financiën en Mobiliteit tegenover De Standaard. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen van de gemeente konden krijgen om vervolgens de ransowmare uit te rollen is niet bekendgemaakt.