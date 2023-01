Ministerie weet niet hoeveel Nederlandse studentgegevens in Amerikaanse cloud staan

Het ministerie van Onderwijs weet niet hoeveel Nederlandse studentgegevens er bij Amerikaanse cloudproviders staan. Wel zegt het kabinet zich in te zetten om concurrentie voor Amerikaanse cloudproviders te stimuleren. Dat laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering weten. Ze reageerde op Kamervragen van het CDA over berichtgeving dat driekwart van alle leergegevens van Nederlandse studenten nu bij Microsoft of Amazon is ondergebracht.

CDA-Kamerleden Bontenbal en Van der Molen wilden onder andere weten of dit percentage klopt, maar dat kan Van Huffelen niet zeggen. "Eigen gegevens over het cloudgebruik door universiteiten zijn niet bekend bij het ministerie van OCW. Instellingen zijn zelf eigenaar van data en ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ze zijn dan ook vrij en zelf verantwoordelijk voor het vormgeven en aangaan van samenwerkingen op het gebied van ict en het gebruik van cloud."

Bontenbal en Van der Molen hadden de staatssecretaris ook gevraagd naar "serieuze alternatieven" voor Amerikaanse cloudproviders. "Het kabinet zet zich er op in om door middel van verschillende initiatieven concurrentie op de markt voor clouddiensten te stimuleren. Door meer concurrentie kunnen alternatieve aanbieders van clouddiensten, waaronder Europese aanbieders, inspelen op de vraag vanuit onderwijsinstellingen en de Rijksoverheid", reageert de staatssecretaris.

Volgens Van Huffelen zijn onder andere de IPCEI Cloud Infrastructure and Services en het GAIA-X project initiatieven die hier aan bij dragen. Verder noemt ze het Europees certificatieschema voor clouddiensten. Naar verwachting zal dit schema medio dit jaar worden opgeleverd. Na de implementatie hiervan zullen cloudproviders binnen twee jaar aan de vereiste securitymaatregelen moeten voldoen.

Eigen cloudoplossingen

De CDA-Kamerleden hadden ook gevraagd of Van Huffelen bereid is om te onderzoeken of de Rijksoverheid samen met onderwijsinstellingen initiatieven kan opstarten of ondersteunen die zien op het ontwikkelingen van eigen cloudoplossingen. De staatssecretaris stelt dat onderwijsorganisatie SURF een mix van eigen clouddiensten en aanbod van marktpartijen biedt. Daarnaast voert de organisatie ook onderzoek uit.

"De minister van OCW heeft in 2021 heeft de Europese Commissie verzocht om de ontwikkeling van openbare opensource alternatieven voor grote particuliere digitale platforms te ondersteunen. Vooralsnog heeft dit in EU-verband niet tot concrete vervolgacties op onderwijsgebied geleid. Nederland zal hiervoor aandacht blijven vragen. Ook zal Nederland een gezonde(re) marktwerking, publieke waarden en onderwijskwaliteit blijven agenderen in het Europese debat", besluit Van Huffelen haar antwoord.