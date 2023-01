NRC: Belastingdienst honderden miljoenen per jaar kwijt aan verouderde ict

De Belastingdienst is jaarlijks honderden miljoen euro's aan verouderde ict-systemen kwijt, zo meldt NRC op basis van cijfers die het ministerie van Financiën verstrekte. Vorig jaar bedroegen de ict-kosten 849 miljoen euro. Tien jaar eerder ging het nog om een bedrag van 469 miljoen euro. Een groot deel van het bedrag gaat naar onderhoud van vaak verouderde computersystemen.

Een deel van de gebruikte systemen dateert van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het draaiende houden van deze systemen wordt steeds duurder, maar het overstappen op modernere systemen is al jaren een probleem. NRC spreekt op basis van interne stukken en betrokkenen dat er sprake is van een vicieuze cirkel. Bijna alle tijd, geld en mankracht gaan op aan het in de lucht houden van oude systemen en invoeren van nieuw belastingbeleid, waardoor er te weinig ruimte is voor vernieuwing. Een probleem dat elk jaar groter wordt.

Verder blijkt uit de interne stukken dat bij een deel van de verouderde systemen sprake is van "ernstige continuïteitsrisico's". Het gaat onder andere om het systeem voor de omzetbelasting. In juli 2019 viel het systeem een dag uit, waardoor de fiscus geen aangiften omzetbelasting kon ontvangen of verwerken. De top van de Belastingdienst stelde in een oudere memo dat de risico’s nog ernstiger zijn dan eerder werd ingeschat en de continuïteit niet binnen de bestaande kaders kon worden gegarandeerd.

De fiscus startte vorig jaar het programma "Herstellen, Verbeteren, Borgen", waarmee het onder andere het verouderde ict-landschap dat uit 900 applicaties bestaat wil moderniseren. Volgens de Belastingdienst heeft het de afgelopen jaren hard gewerkt om het achterstallig onderhoud in de ruim 900 applicaties en ruim 600 voorzieningen die het gebruikt terug te dringen, de zogeheten technische schuld.

Het achterstallig onderhoud wordt door de Belastingdienst uitgedrukt in een 'percentage technische schuld' van alle applicaties. Dat was in 2018 nog 52 procent en in 2019 44 procent. Vorig jaar had de Belastingdienst het doel om de technische schuld terug te brengen tot 30 procent. Of dit ook is gelukt is nog onbekend.