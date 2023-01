Universiteit Leiden wil slimme camera’s na een jaar weer inschakelen

De Universiteit Leiden wil de slimme camera's die het tijdens de coronacrisis inzette en eind 2021 na grote ophef uitschakelde weer inschakelen. De SP heeft minister Dijkgraaf om opheldering gevraagd. Met de "classroom scanners" monitorde de universiteit hoeveel mensen er in een ruimte aanwezig waren. Het ging om bijna vierhonderd camera's die zonder eerst een privacyonderzoek te doen werden ingezet. Dat onderzoek had wel eerst moeten plaatsvinden.

Daarnaast sprak de universiteit continu over ‘sensoren’ of ‘scanners’, waardoor het voor veel mensen niet duidelijk was dat het om videocamera’s ging. In december 2021 besloten medewerkers en studenten van de universiteit tegen de aanwezigheid van de camera's te demonstreren en eisten dat de apparaten zouden worden verwijderd. Ondanks het protest liet de universiteit in eerste instantie weten dat het de camera's zou blijven gebruiken en dat de privacy van personeel en studenten was gewaarborgd.

Een aantal dagen later ging het college van bestuur toch overstag en besloot de camera's uit te zetten. Daarnaast besloot de universiteit het privacyonderzoek te laten uitvoeren dat het in eerste instantie voor de plaatsing van de camera's al had moeten plaatsvinden. Volgens het Leids universitair weekblad Mare wil de universiteit de camera's nu weer inschakelen. De college van bestuur stelt dat de privacy- en veiligheidsproblemen inmiddels zijn verholpen. De universiteitsraad zal zich nu over het plan buigen.

SP-Kamerlid Kwint heeft naar aanleiding van de berichtgeving Kamervragen gesteld: "Waarom gaat de Universiteit Leiden weer gebruik maken van de ‘slimme’ camera’s, ondanks de privacy- en veiligheidsrisico’s? Welk probleem lost de Universiteit Leiden hiermee op?", zo wil hij van de minister weten. Dijkgraaf moet ook laten weten hoe wordt voorkomen dat personen individueel gevolgd gaan worden en hoe de privacy en veiligheid van schoonmakers, portiers, studenten en medewerkers van de universiteit is gegarandeerd.

Kwint wil ook weten wat de universiteit van plan is met de beelden en gegevens die de camera’s gaan opleveren, wat de inzet en onderhoud van de camera's de universiteit kost en welke bedrijven toegang tot de gemaakte beelden hebben. Daarnaast is de minister gevraagd welke hogescholen of universiteiten allemaal van 'slimme camera's' gebruikmaken of dat van plan zijn te doen. Dijkgraaf dient de vragen binnen drie weken te beantwoorden.