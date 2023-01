Royal Mail nog altijd niet hersteld van grote ransomware-aanval

De Royal Mail is nog altijd niet hersteld van de grote ransomware-aanval waardoor het vorige week werd getroffen, wat inhoudt dat het Britse postbedrijf geen internationale post en pakketten kan versturen. The Times meldde afgelopen vrijdag dat een team van meer dan honderd mensen bezig is om een oplossing te vinden, maar de statuspagina van de Royal Mail laat weten dat het nog altijd geen post internationaal kan versturen en roept mensen op om geen pakketten op de post te doen.

In totaal zijn zes magazijnen van het postbedrijf getroffen, waaronder het wereldwijde distributiecentrum in Heathrow. De Royal Mail is door de Britse overheid aangewezen als vitale infrastructuur. De aanval is uitgevoerd met de Lockbit-ransomware. Deze groep liet eerder weten dat het geen vitale infrastructuur aanvalt. LockBit wordt aangeboden als een Ransomware-as-a-Service (RaaS). Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat.

Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. Onlangs werd ook het grootste kinderziekenhuis van Canada getroffen door de Lockbit-ransomware. Toen liet de groep weten dat de verantwoordelijke partner de regels had overtreden en kreeg het ziekenhuis een gratis decryptietool. The Record heeft een interview met security-analist Jon DiMaggio, die onderzoek naar de vermeende leider van de Lockbit-groep deed. Hoe de Royal Mail besmet kon raken is niet bekend.