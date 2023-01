Ransomware-aanval op Royal Mail raakt tal van Britse bedrijven

De ransomware-aanval op de Royal Mail raakt ook tal van Britse bedrijven, aangezien die al een week lang geen post en pakketten via het Britse postbedrijf kunnen versturen en het ook onbekend is wanneer de dienstverlening wordt hervat. De aanval deed zich op 10 januari voor en heeft voor zover bekend zes magazijnen van Royal Mail geraakt, waaronder het globale distributiecentrum in Heathrow.

Bij de aanval zijn de machines versleuteld die worden gebruikt voor het printen van de verzendlabels voor het versturen van pakketten naar internationale bestemmingen. De Royal Mail heeft al dagen geen updates gegeven. Het postbedrijf spreekt nog steeds over een "cyberincident" en roept klanten op om geen post of pakketten naar internationale bestemmingen te sturen. Wanneer de problemen zijn verholpen of workarounds beschikbaar zijn laat Royal Mail niet weten. "Zoals met alle technische problemen moesten we een hoop zaken uitsluiten dat we alleen nauwkeurige informatie deelden", aldus een woordvoerder van het postbedrijf tegenover de BBC.

Meerdere media melden dat op meerdere locaties van de Royal Mail de printers losgeldboodschappen van de verantwoordelijke ransomwaregroep printten. Verschillende bedrijven die van het Britse postbedrijf afhankelijk zijn voor het versturen van poststukken doen tegenover de BBC hun verhaal en hekelen vooral het uitblijven van verdere informatie, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Naar schatting bevinden zich een half miljoen pakketten in limbo, waardoor getroffen bedrijven hun klanten nu moeten vergoeden of negatieve recensies op websites krijgen.