Hoge Raad geadviseerd om beroep Nederlandse TorRAT-bende te verwerpen

De leden van de Nederlandse TorRAT-bende, die via de malware tonnen van bankrekeningen wisten te stelen, zijn terecht voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie veroordeeld en moeten ING en Rabobank terecht 235.000 euro terugbetalen, zo adviseert de advocaat-generaal vandaag in een advies aan de Hoge Raad. In het advies wordt ook meerdere keren vpn-dienst Mullvad genoemd.

De bende verstuurde duizenden e-mails naar mkb-bedrijven waarin werd gelinkt naar een zogenaamde openstaande factuur of ander bestand. In werkelijkheid ging het om de TorRAT-malware. Wanneer slachtoffers dit bestand openden raakte hun computer besmet. Eenmaal actief wisten de verdachten via de malware transacties te manipuleren. Zo werden bankrekeningnummers, naam van de begunstigde en de omschrijving van de betaling binnen de internetbankierenomgeving van het slachtoffer aangepast, zonder dat dit voor slachtoffers zichtbaar was.

Op deze wijze konden betalingen door de TorRAT-malware worden omgeleid naar de bankrekeningen van katvangers. De geldbedragen werden vervolgens zo snel mogelijk aan het zicht van de banken onttrokken door deze, al dan niet met tussenkomst van tweedelijns-katvangers waar het geld naar werd doorgeboekt, zo snel mogelijk op te nemen of om te zetten naar bitcoins. De opgenomen, doorbetaalde of in bitcoins omgezette bedragen werden op deze manier witgewassen. Verder blijkt uit het vonnis dat de verdachten van vpn-dienst Mullvad gebruikmaakten.

De leden van de TorRAT-bende werden in 2013 aangehouden en in 2016 veroordeeld tot gevangenissen van 9 tot 36 maanden. Vervolgens gingen ze in beroep tegen het vonnis, maar werden door het gerechtshof nog steeds schuldig bevonden. Wel werden de straffen verlaagd. Daarop gingen de verdachten bij de Hoge Raad in cassatie. De advocaat-generaal stelt in zijn advies vast dat er geen redenen zijn dat de Hoge Raad het vonnis van het gerechtshof zou moeten vernietigen en verwerpt het beroep van de verdachten. De Hoge Raad neemt in het algemeen het advies van de advocaat-generaal over, maar kan ook tot een andere beslissing komen.