Firefox ondersteunt nu Manifest V3-extensies zonder impact op adblockers

Mozilla heeft vandaag Firefox 109 gelanceerd met standaard support voor Manifest V3-extensies, maar zonder dat dit ten koste gaat van adblockers zoals bij Google Chrome het geval is, zo laat de browserontwikkelaar weten. Manifest V3 bevat specificaties waar browser-extensies aan moeten voldoen. Twee jaar geleden kondigde Google Manifest V3 aan.

Eén van de aanpassingen in het nieuwe manifest betreft het uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Volgens Mozilla is het belangrijk om Manifest V3 ook binnen Firefox te ondersteunen, omdat extensie-ontwikkelaars anders twee compleet verschillende versies van hun extensies moeten ondersteunen.

Als het echter om privacy en security gaat zijn echter andere keuzes nodig, aldus Mozilla. Daarom heeft de browsreontwikkelaar besloten om te kiezen voor een andere Manifest V3-implementatie binnen Firefox. Hierdoor zouden adblockers ongestoord moeten blijven werken. "Contentblockers zijn superbelangrijk voor privacybewuste Firefox-gebruikers", stelt Mozilla.

Adblockers zijn de populairste categorie extensies voor Firefox. "Ze voorkomen niet alleen dat vervelende advertenties je op internet volgen, ze maken ook het browsen sneller en naadloos", gaat Mozilla verder. De browserontwikkelaar stelt dat een derde van de Firefox-gebruikers een extensies heeft geïnstalleerd. "De Manifest V3-implementatie van Firefox zorgt ervoor dat gebruikers de beste privacytools, zoals uBlock Origin en andere contentblockers en privacybeschermende extensies, kunnen blijven gebruiken."

Manifest V3-extensies worden standaard in Firefox 109 ondersteund, maar support voor Manifest V2-extensies is vooralsnog ook aanwezig. Updaten naar de nieuwe Firefox-versie kan via de automatische updatefunctie.