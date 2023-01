FBI achterhaalde ip-adres van bezoeker Tor-website

Het is de FBI gelukt om het ip-adres te achterhalen van iemand die een Tor-website bezocht en de Amerikaanse opsporingsdienst wil niet dat openbaar wordt hoe het dit deed. Dat meldt Vice Magazine. De verdachte in deze zaak werd in mei 2020 aangeklaagd op verdenking van het verlenen van support aan terreurorganisatie IS.

De man zou een IS-gerelateerde website op het Tor-netwerk hebben bezocht. Het Tor-netwerk bestaat uit verschillende servers van vrijwilligers waarover het verkeer loopt. De laatste server in deze keten is de exitnode of exitrelay. Via deze server wordt het verzoek van de Tor-gebruiker naar het internet gestuurd. In het verleden zijn er verschillende incidenten met malafide exitnodes geweest die aanvallen op gebruikers uitvoerden. Tor biedt daarnaast de mogelijkheid voor het hosten van websites, de zogeheten onion-sites, die alleen vanaf het Tor-netwerk toegankelijk zijn.

Er is een verschil tussen het gebruik van Tor Browser om een website op het 'normale' internet te bezoeken en het apart hosten van een onion-site op het Tor-netwerk die via Tor Browser wordt bezocht. In het eerste geval waarbij de 'normale' website via Tor Browser wordt bezocht is er nog altijd het risico van de exitnode. Door een website op het Tor-netwerk zelf te starten wordt dit risico weggenomen, omdat het verkeer op het Tor-netwerk blijft. Het Tor-netwerk is zo opgezet dat het echte ip-adres van gebruikers niet zomaar te achterhalen is.

Toch lukte dit de FBI. De verdachte zou de Tor-website vanaf een ip-adres gekoppeld aan het adres van zijn oma hebben bezocht. De FBI wist ook precies wat de man op de website deed. Advocaten van het ministerie van Justitie willen niet zeggen hoe de opsporingsdienst het adres van de verdachte kon achterhalen en willen ook niet dat dit openbaar wordt. "De overheid weigert informatie over de Tor-operatie te geven", zo laat de advocaat van de verdachte tegenover Vice Magazine weten.

De advocaat meldt verder dat de openbaar aanklager erin is geslaagd om zijn verzoek tot meer informatie als een "zeer gevoelig document" te laten bestempelen. In het verleden heeft de FBI websites nagemaakt en zerodaylekken gebruikt om ip-adressen van verdachten te achterhalen. "Er zijn veel verschillende manieren om Tor-gebruikers te de-anonimiseren", laat beveiligingsexpert Bruce Schneier in een reactie op het nieuws weten. Zo sluit Schneier niet uit dat de NSA verantwoordelijk voor de surveillance was en de informatie doorspeelde aan de FBI.