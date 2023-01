Noyb: Ierse privacytoezichthouder geeft Meta cadeautje van 4 miljard euro

De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft de Amerikaanse techreus Meta een cadeautje van vier miljard euro gegeven door een lage boete voor het overtreden van de AVG op te leggen, zo claimt privacyorganisatie noyb. Begin deze maand kreeg Meta een boete omdat het voor gerichte advertenties op Facebook en Instagram op onrechtmatige wijze persoonsgegevens had verzameld.

De DPC was eerst van plan om Meta een boete van 59 miljoen euro op te leggen, maar dat vonden de Europese privacytoezichthouders onacceptabel. Daarop kwam de DPC met een boete van 390 miljoen euro. De Europese privacytoezichthouders hadden de DPC afgelopen december ook opgedragen om te bepalen hoeveel geld Meta met de AVG-overtredingen had verdiend en daarmee in de uiteindelijke boete rekening te houden.

De DPC heeft dit nagelaten. De Ierse privacytoezichthouder claimt dat het niet in staat is om dit bedrag te schatten en dat het daarom hier geen rekening mee kan houden. Onder de AVG kan een privacytoezichthouder dergelijke informatie wel van Meta opeisen, stelt noyb. "We weten allemaal over de enorme omzet die Meta heeft. Het is verbijsterend dat de DPC hier geen rekening mee heeft gehouden. De DPC heeft niet eens de bevoegdheden gebruikt om Meta naar de informatie te vragen", zegt de bekende privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems.

Op basis van publiek beschikbare informatie stelt Schrems dat de boete eigenlijk 3,97 miljard euro had moeten bedragen. "Door niet eens publiek beschikbare informatie te controleren, heeft de DPC een bedrag van 3,97 miljard euro aan Meta geschonken. Het kostte ons een uur en een spreadsheet om de berekening te maken. Ik denk dat Ierse belastingbetalers het geen probleem vonden om dat extra geld te hebben als een DPC-medewerker alleen een zoekmachine had geopend en wat onderzoek had gedaan", aldus Schrems.

Volgens de privacyactivist heeft Meta goed geprofiteerd van het schenden van de AVG en heeft de Ierse privacytoezichthouder het nog winstgevender voor Meta gemaakt om Europese wetgeving te overtreden. Noyb heeft de Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB nu een brief gestuurd waarin het probleem met de beslissing en boete van de DPC wordt beschreven (pdf).