Europese proef met digitaal reisdocument maakt geen gebruik van blockchain

De Europese proef met een digitaal reisdocument dat op een smartphone staat en waar Nederland aan meedoet maakt geen gebruik van de blockchain, zo heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laten weten. De pilot van het Digital Travel Credential (DTC) is ook geen voortzetting van de Known Traveller Digital Identity (KTDI) van de Nederlandse en Canadese overheid, de KLM en het World Economic Forum.

Het Known Traveller Digital Identity (KTDI) programma van het WEF, waar eerder Kamervragen over werden gesteld, moet mensen paspoortloos tussen internationale bestemmingen laten vliegen. Reizigers kunnen hun paspoort via een app op hun smartphone laden. Vervolgens worden de gegevens via nfc uitgelezen en gecontroleerd. Volgens het WEF moet het programma de doorstroom van passagiers bevorderen en identiteitsfraude tegengaan.

De DTC-pilot is technologisch gebaseerd op de door de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) gepubliceerde ‘Technical Report Digital Travel Credential (DTC). "Anders dan de KTDI-pilot wordt bij deze pilot geen gebruik gemaakt van blockchaintechnologie, maar levert de reiziger diens data direct aan de grensautoriteiten", aldus de minister, die reageerde op Kamervragen van Forum voor Democratie.

Yesilgöz voegt toe dat in de DTC-pilot, anders dan voorzien in de KTDI-pilot, het reisdocument niet door de overheid wordt uitgegeven, maar zelf aangemaakt door het paspoort met een smartphone uit te lezen. Ook wordt aan de grens het paspoort getoond, waar in de KTDI-pilot voorzien was dat dit het KTDI-middel zou zijn. Daarnaast vindt de proef met het Digital Travel Credential alleen plaats op vluchten van Montreal naar Amsterdam.

De resultaten van de proef zullen volgens de minister gebruikt worden voor de impact assessment bij een aangekondigde Europese conceptverordening voor een digitaal reisdocument en het faciliteren van reizen. Verder stelt Yesilgöz dat er geen plannen meer zijn voor een proef met de Known Traveller Digital Identity van het WEF.