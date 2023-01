D66 wil opheldering kabinet over kunstmatige intelligentie en ChatGPT

D66 snapt het nog niet he... in plaats van zelf deze vragen te schrijven, zet je juist ChatGPT in. Dat scheelt weer vragen formulieren. En kun je andere dingen gaan doen. Niet echt slim van D66.



Maar dan ff op de inhoud. Als een student via ChatGPT zijn scriptie inlevert en zo slaagt, zal deze hard door de mand vallen in het bedrijfsleven. Want die persoon kan dus de stof niet zelf toepassen. En dan is het zo weer over.

Dit is niets anders dan vroeger je huiswerk overschrijven van iemand die het wel snapte... (mijn huiswerk was vroeger erg in trek) En die mensen zijn allemaal gezakt tijdens het examen.. want snappen het gewoon niet wat ze moeten doen met de kennis.



