"Cookiebanners zonder directe weigerknop overtreden privacyrichtlijn"

Cookiebanners zonder directe weigerknop zijn in overtreding van de ePrivacyrichtlijn, zo vinden de meeste Europese privacytoezichthouders. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken, startte in 2021 een taskforce voor klachten over cookiemeldingen. Het gaat dan specifiek om klachten afkomstig van noyb, de door privacyactivist Max Schrems opgerichte organisatie.

Noyb verstuurde begin 2021 honderden klachten naar bedrijven over cookiemeldingen die volgens de organisatie niet aan de regels van de AVG voldoen. De klachten werden automatisch gegenereerd door software die noyb ontwikkelde en verschillende soorten cookiemeldingen kan herkennen. De privacyorganisatie stelt dat veel cookiemeldingen zo zijn opgesteld dat het erg lastig is om op iets anders dan "accepteren" te klikken.

Daarbij stelt noyb dat bedrijven ook van "dark patterns" gebruikmaken, waardoor meer dan negentig procent van de gebruikers op accepteren klikt, terwijl uit onderzoek blijkt dat slechts drie procent van de gebruikers daadwerkelijk akkoord wil gaan. "Het frustreren van mensen om op "oké" te klikken is een duidelijke schending van de AVG-regels", aldus Schrems.

De Cookie Banner Taskforce heeft nu een eerste conceptrapport over de eigen bevindingen gepubliceerd. Dan blijkt dat de meeste Europese privacytoezichthouders vinden dat het even eenvoudig moet zijn om cookies te weigeren als accepteren. Er zijn cookiebanners die op de "eerste laag" alleen een knop bieden om alle cookies te accepteren. Gebruikers die dit niet willen moeten soms meerdere keren klikken om cookies te weigeren. De meeste privacytoezichthouders vinden dat deze cookiebanners in overtreding van de ePrivacyrichtlijn zijn.

Daarnaast vinden alle privacytoezichthouders dat vooraf ingevulde vakjes geen geldige toestemming zijn, zoals vereist door de AVG. Verder is ook "misleidend" link-ontwerp waar sommige cookiebanners gebruik van maken niet oké. Het gaat dan om cookiebanners die een grote acceptatieknop hebben, maar in de tekst een link hebben verborgen om cookies te weigeren. Wat betreft het gebruik van dark patterns stellen de toezichthouders dat ze websites geen norm kunnen opleggen als het gaat om kleur of contrast, en moet de betreffende cookiebanner per geval worden bekeken. Met de bevindingen uit het rapport kunnen privacytoezichthouders de klachten die ze over cookiebanners ontvingen verder afronden.