Honderden Britse restaurants KFC en Pizza Hut gesloten wegens ransomware

Honderden Britse restaurants van Yum! Brands, het bedrijf achter KFC, Pizza Hut en Taco Bell, zijn wegens een ransomware-aanval een dag gesloten geweest, zo heeft het fastfoodconcern vandaag bekendgemaakt. Volgens een verklaring had de ransomware-aanval gevolgen voor "bepaalde" systemen. Na ontdekking van de aanval zijn verschillende systemen offline gehaald.

verdere details over de aanval zijn niet gegeven, behalve dat bijna driehonderd restaurants in het Verenigd Koninkrijk voor een dag werden gesloten. Alle restaurants zijn inmiddels weer open. Of Yum! Brands losgeld heeft betaald is niet bekend. Het bedrijf zegt actief bezig te zijn met het herstellen van getroffen systemen, wat de komende dagen grotendeels zou moeten worden afgerond. Op dit moment in het onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Het fastfoodconcern verwacht niet dat de ransomware-aanval wezenlijk nadelige financiële gevolgen zal hebben.