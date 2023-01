T-Mobile VS meldt diefstal van gegevens 37 miljoen klanten via API

Bij de Amerikaanse tak van telecomprovider T-Mobile zijn de gegevens van 37 miljoen klanten gestolen. Het gaat om naam, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, klantnummer en informatie over abonnementen. Volgens T-Mobile zijn de gegevens via een API (Application Programming Interface) van de telecomprovider opgevraagd.

De aanvaller begon hiermee op 25 november. T-Mobile ontdekte het datalek zo'n zes weken later op 5 januari. Het gaat om gegevens van zowel prepaid- als postpaidklanten. Verder details zijn echter niet gegeven. Het bedrijf zegt dat er geen bewijs is dat andere systemen of netwerken van T-Mobile zijn gecompromitteerd. Inmiddels is de provider begonnen met het informeren van getroffen klanten. In 2020 en 2021 kreeg T-Mobile ook al met verschillende datalekken te maken. De telecomprovider zegt dat het bezig is om de aanpak van cybersecurity te veranderen.