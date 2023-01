Microsoft kijkt via update hoeveel gebruikers oude Office-versie draaien

Microsoft is begonnen om via een update te kijken hoeveel gebruikers een versie van Office draaien die niet meer wordt ondersteund of binnenkort end-of-life is. Het gaat dan bijvoorbeeld om Office 2007, Office 2010 en Office 2013. De eerste twee Office-versies worden sinds respectievelijk oktober 2017 en oktober 2020 niet meer door Microsoft ondersteund.

Office 2013 ontvangt nog wel beveiligingsupdates, maar hier zal Microsoft op 11 april van dit jaar mee stoppen. Via update (KB5021751) wil het techbedrijf kijken hoe groot het aantal gebruikers is dat met deze Office-versies werkt. Volgens Microsoft wordt de update "stilletjes" uitgevoerd en wordt er niets op het systeem van de gebruiker geïnstalleerd. KB5021751 is beschikbaar via Microsoft Update en kan afhankelijk van de instellingen automatisch worden uitgevoerd.