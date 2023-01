"Fabrikant wil opnieuw drones met tasers uitrusten om scholen te beveiligen"

De Amerikaanse taserfabrikant Axon zal het controversiële plan om drones met tasers uit te rusten tijdens een conferentie in Las Vegas opnieuw presenteren, zo stelt The Record. Volgens het bedrijf kunnen de drones schietpartijen op scholen tegengaan. Vorig jaar kwam Axon in het nieuws omdat het politiedrones met tasers wilde uitrusten als oplossing voor wapengeweld op scholen.

Volgens de taserfabrikant zijn er andere, betere oplossingen nodig om scholen, leraren en leerlingen tegen wapengeweld op scholen te beschermen, waaronder oplossingen die van technologie gebruikmaken. Daarbij ziet het bedrijf een oplossing in het combineren van drones met tasers. Axon stelde dat er een maatschappelijk debat en wetgeving moest komen om dergelijke technologie in te kunnen zetten, maar was al wel begonnen met de ontwikkeling van een "taser-dronesysteem".

Na felle kritiek besloot Axon om het project te staken. Daarnaast stapten negen van de twaalf leden van de ethische commissie van Axon op. De plannen voor het dronesysteem waren genomen zonder eerst te overleggen met de ethische commissie, die zich normaal over dit soort zaken buigt. Axon organiseert de komende dagen in Las Vegas "Tasercon 2023", een conferentie waar onder andere de ontwikkeling, rol en toepassingen van tasers centraal staan.

Eén van de geplande paneldiscussies, "Weapons of Mass Construction: How TASER Robotics Can Save Lives", gaat over de inzet van "less-lethal drones" bij schietpartijen op scholen. The Record meldt vandaag dat Axon tijdens de conferentie het plan voor de inzet van taser-drones opnieuw zal presenteren. In een reactie stelt de fabrikant dat het gebruik van taser-drones in scholen een idee is, en nog geen product.