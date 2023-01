Onderzoeker: Bitwarden biedt standaard zelfde bescherming als LastPass

Wachtwoordmanager Bitwarden biedt met de standaard instellingen dezelfde bescherming als LastPass, zo stelt Wladimir Palant, beveiligingsonderzoeker en ontwikkelaar van de bekende adblocker Adblock Plus. Bitwarden biedt een "wachtwoordkluis" voor de opslag van inloggegevens. De kluis kan in de cloud van Bitwarden worden opgeslagen, maar het is ook mogelijk om een eigen server te gebruiken.

Net als bij veel websites het geval is maken ook Bitwarden en LastPass gebruik van hashing om wachtwoorden op te slaan. De wachtwoordmanagers hashen het wachtwoord niet één keer, maar doen dit meerdere malen, wat het lastiger moet maken om een wachtwoordhash te kraken. In het geval van LastPass gaat het om 100.100 iteraties. Bitwarden claimde 200.001 iteraties: 100.001 iteraties aan de client-side en 100.000 iteraties op de server. De manier waarop de server-side iteraties zijn ontworpen biedt volgens Palant geen veiligheidsvoordelen, waardoor alleen de 100.001 client-side iteraties overblijven, net zoals met LastPass het geval is.

Dat de server-side iteraties van Bitwarden "nutteloos" zijn, zoals Palant het noemt, is al sinds 2020 bekend. Toch heeft de wachtwoordmanager al die tijd volgehouden dat het 200.001 iteraties toepast. "Met de standaardinstellingen biedt Bitwarden precies dezelfde bescherming als LastPass", aldus de onderzoeker. "Het standaard beschermingsniveau van LastPass en Bitwarden is identiek. Dit houdt in dat je een sterk master password nodig hebt." Dat is echter niet het hele verhaal, zo merkt Palant verder op. In 2018 maakte Bitwarden nog gebruik van 5.000 iteraties. Sindsdien zijn er wel meer iteraties toegepast, maar geldt dat niet voor de oudere accounts.

Palant waarschuwde Bitwarden. Dat heeft inmiddels de standaard client-side iteraties verhoogd naar 350.000. Dit geldt echter alleen voor nieuwe accounts. Daarnaast heeft OWASP het advies voor wachtwoorditeraties verhoogd van 310.000 naar 600.000. Toch heeft Palant ook positieve woorden voor Bitwarden. "Ze stellen duidelijk dat ze al je kluisdata versleutelen, waaronder website-adressen. Dus wanneer er data van de Bitwarden-servers wordt gestolen zal het onbruikbaar zijn, totdat de aanvallers het weten te ontsleutelen, dit in tegenstelling tot LastPass." Daarbij doelt Palant op de inbraak bij LastPass waar vertrouwelijke gegevens van gebruikers werden gestolen, waaronder onversleutelde website-adressen.