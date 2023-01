"Dringend actie nodig tegen cookiebanners die AVG ondermijnen"

Er is dringend actie van privacytoezichthouders vereist tegen cookiebanners die de AVG ondermijnen, zo stelt privacyorganisatie noyb. De organisatie, opgericht door de bekende privacyactivist Max Schrems, verstuurde begin 2021 honderden klachten naar bedrijven over cookiemeldingen die volgens noyb niet aan de regels van de AVG voldoen.

De klachten werden automatisch gegenereerd door software die noyb ontwikkelde en verschillende soorten cookiemeldingen kan herkennen. De privacyorganisatie stelt dat veel cookiemeldingen zo zijn opgesteld dat het erg lastig is om op iets anders dan "accepteren" te klikken. Daarbij stelt noyb dat bedrijven ook van "dark patterns" gebruikmaken, waardoor meer dan negentig procent van de gebruikers op accepteren klikt, terwijl uit onderzoek blijkt dat slechts drie procent van de gebruikers daadwerkelijk akkoord wil gaan.

"Het frustreren van mensen om op "oké" te klikken is een duidelijke schending van de AVG-regels", aldus Schrems. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken, startte in 2021 naar aanleiding van de klachten een taskforce over cookiebanners. Uit een eerste conceptrapport van de taskforce blijkt dat de meeste Europese privacytoezichthouders vinden dat het even eenvoudig moet zijn om cookies te weigeren als accepteren.

"We zijn erg blij dat de privacytoezichthouders het eens zijn geworden over de minimale bescherming tegen misleidende banners. Cookiebanners zijn het boegbeeld geworden van het ondermijnen van de AVG. De toezichthouders moeten nu dringend actie ondernemen", zegt noyb-advocaat Ala Krinickyte. Er is echter ook kritiek. De toezichthouders zijn het namelijk niet eens geworden over de aanpak van cookiebanners die van dark patterns gebruikmaken. "Over sommige omstreden kwesties is er een oorverdovende stilte van de toezichthouders, bijvoorbeeld over misleidende knoppenkleuren. Er zijn duidelijkere richtlijnen nodig om gebruikers verder te beschermen", aldus Krinickyte.