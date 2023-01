Spaanse rechter: locatiegegevens zijn persoonlijke gegevens

Locatiegegevens zijn persoonlijke gegevens, zo heeft een Spaanse rechter geoordeeld, die daarmee de Spaanse privacytoezichthouder AEPD terecht wijst. Die had eerder gesteld dat locatiedata niet onder het inzagerecht van de AVG valt. De rechter deed onlangs uitspraak in een zaak die door privacyorganisatie noyb tegen de AEPD was aangespannen.

De Spaanse privacytoezichthouder had vorig jaar geoordeeld dat telecomprovider Virgin terecht geen locatiegegevens verstrekte aan klanten die via het inzagerecht hier om vroegen. Via dit recht kunnen mensen bij een organisatie opvragen welke persoonlijke gegevens over hen aanwezig zijn. Een reden om het verzoek af te wijzen werd niet door de AEPD gegeven. "Het is zeer problematisch als een privacytoezichthouder zonder verdere uitleg en juridische onderbouwing tot een dergelijke conclusie komt", aldus Felix Mikolasch, advocaat van noyb.

Noyb tekende bij een Spaanse rechtbank beroep aan tegen het oordeel van de AEPD en stelde dat het inzagerecht gerespecteerd dient te worden. Daarnaast wees de privacyorganisatie ook naar het feit dat de toezichthouder geen uitleg had gegeven. De rechter koos de kant van noyb en heeft de beslissing van de Spaanse toezichthouder ongedaan gemaakt. De AEPD besloot na de rechtsgang van noyb ook de kant van de privacyorganisatie te kiezen.

"We zijn zeer blij met deze uitspraak. Locatiegegevens worden hopelijk nu vanaf het eerste begin als persoonlijke data behandeld. We hopen dat andere privacytoezichthouders met de uitspraak in deze zaak rekening houden", laat Mikolasch verder weten. De AEPD moet nu met een nieuwe beslissing op het inzageverzoek komen.