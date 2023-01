Duolingo bevestigt scraping van profielgegevens 2,6 miljoen gebruikers

Wat is een datalek?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie, zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.



Was die api bedoeld voor iedereen dan is er geen datalek maar dat lijkt me hier niet het geval of is de api nog steeds 'blootgesteld/exposed'?. Het gebruikte woord geeft al aan dat het niet de bedoeling was.