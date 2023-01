VS waarschuwt voor misbruik van remote beheersoftware zoals AnyDesk

De Amerikaanse overheid waarschuwt organisaties voor misbruik van remote beheersoftware zoals AnyDesk en ScreenConnect (ConnectWise Control). Via dergelijke software is het mogelijk om systemen op afstand over te nemen. Aanleiding voor de waarschuwing zijn twee Amerikaanse overheidsinstanties die slachtoffer werden van een aanval waarbij de software werd ingezet.

De aanval begon met een phishingmail waarin over een zogenaamde abonnementsverlening werd bericht. Om de verlenging "stop te zetten" moet een opgegeven telefoonnummer worden gebeld. Het gaat hier om een nummer van de aanvaller, die het slachtoffer instructies geeft om een bepaalde website te bezoeken. Deze website bevat een uitvoerbaar bestand dat wanneer uitgevoerd de remote beheersoftware downloadt.

Het gaat hier om een portable executable die zonder installatie is te gebruiken en zo geconfigureerd is waardoor de aanvaller meteen verbinding met het systeem van het slachtoffer te maken. Vervolgens krijgt het slachtoffer, dat nog steeds met de aanvaller aan de lijn is, instructies om op internetbankieren in te loggen. De aanvaller wijzigt dan het rekeningoverzicht, waardoor het lijkt alsof het slachtoffer ten onrechte een bedrag bijgeschreven heeft gekregen. De aanvaller vraagt vervolgens dit bedrag naar een opgegeven rekening over te maken.

Zeker twee niet nader genoemde Amerikaanse overheidsinstanties zijn hier slachtoffer van geworden. Volgens het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) en de Amerikaanse geheime dienst NSA hadden de aanvallers een financieel motief, maar bestaat het risico dat ze hun toegang aan andere partijen verkopen, zoals buitenlandse spionagegroepen.

Het CISA en de NSA willen met de waarschuwing organisaties wijzen op het malafide gebruik van legitieme remote beheersoftware. Ook moeten beheerders beseffen dat door het gebruik van portable executables zaken als beheerdersrechten en software management control policies zijn te omzeilen. Daarnaast wordt remote beheersoftware niet opgemerkt door antivirussoftware. Om dergelijke aanvallen te voorkomen geven de NSA en het CISA meerdere adviezen, waaronder het blokkeren van inkomende en uitgaande verbindingen naar bekende poorten gebruikt door remote beheersoftware.