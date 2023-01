Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over tweets Elon Musk

Staatssecretaris Van Huffelen heeft gereageerd op Kamervragen over persoonlijke tweets van Elon Musk en of de Rijksoverheid nog wel op het platform moet adverteren. Zowel het CDA als D66 vroegen de staatssecretaris om opheldering nadat Musk Twitter had overgenomen. De vragen van D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz gaan vooral over het adverteren op Twitter door de Rijksoverheid, terwijl CDA-Kamerlid Bontenbal onder andere naar de mening van Van Huffelen over tweets van Musk vraagt.

"Wat vindt u van de tweets van Musk over wetenschapper Anthony Fauci, waarin wordt opgeroepen tot strafrechtelijke vervolging van deze wetenschapper? Wat vindt u van het blokkeren van Twitter-accounts van verschillende Amerikaanse journalisten?", wilde Bontenbal afgelopen december weten. "De persoonlijke tweets van de heer Musk zullen onder Amerikaans recht beoordeeld moeten worden door de toezichthoudende instanties aldaar", reageert de staatssecretaris, die toevoegt dat ze elke onrechtvaardige inbreuk op de journalistieke vrijheid afkeurt.

"Hoe wilt u het Nederlandse publieke debat beschermen tegen een verdere verslechtering van de veiligheid op Twitter dat zich manifesteert in een slechtere controle op racistische berichten, complottheorieën, bedreigingen en andere vormen van hate speech?", vroeg het CDA-Kamerlid verder. De staatssecretaris laat daarop weten dat grote online platforms dit jaar nog moeten voldoen aan de verplichtingen uit de herziene Digitale Dienstenverordening. Platformen die zich niet aan verordening houden kunnen boetes krijgen die zes procent van de wereldwijde jaaromzet kunnen bedragen.

Dekker-Abdulaziz wilde van Van Huffelen weten of ze bereid is om de Rijksoverheid niet meer op Twitter te laten adverteren. De staatssecretaris stelt dat individuele departementen en andere overheidsorganisaties zelf bepalen of zij op social media adverteren en zo ja, op welke. "Er bestaat hiervoor geen rijksbreed beleid." Wel wordt op dit moment onderzocht of er aanvullende regelgeving moet komen voor het adverteren op social media door ministeries.