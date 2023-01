Belgische banken waarschuwen voor opmars van zoekmachinefraude

Er is een toename van fraude via zoekmachines, waarbij internetgebruikers die naar de website van hun bank zoeken worden doorgestuurd naar phishingsites, zo waarschuwen de Belgische banken. "Naast het typische phishingbericht in je mailbox of via sms, proberen fraudeurs ook zoekmachines op het internet als bondgenoot te gebruiken, om je naar een valse website te leiden", aldus Febelfin, de koepelorganisatie van Belgische banken.

Febelfin stelt dat Belgische banken en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) verwijzingen naar frauduleuze telefoonnummers of websites in de zoekmachines zo snel mogelijk proberen te laten weghalen. "Maar vrij snel kan er natuurlijk een nieuw frauduleus telefoonnummer of een nieuwe frauduleuze website online staan." Bankklanten wordt dan ook geadviseerd om nooit via een zoekmachine naar de banksite te navigeren. "Typ altijd zélf het adres van je bankwebsite in je browser, of voeg dit toe aan jouw favorieten."