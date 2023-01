Australische politie waarschuwt ouders voor chatfunctie in online games

Na een oproep aan ouders om de socialmedia-instellingen van hun kinderen aan te passen komt de Australische politie nu met een waarschuwing voor de chatfunctie in online games, aangevuld met het advies om de feature eventueel uit te schakelen. Volgens de Australian Police Force maken kinderlokkers gebruik van de chatfunctie in online games om kinderen te benaderen.

Daarbij zouden ze gebruikmaken van de informatie in het profiel van het kind om zich vervolgens als 'vriend van hun vrienden' voor te doen. In sommige gevallen wordt vervolgens geprobeerd het contact te verleggen naar een ander platform of app. De Australische politie adviseert ouders dan ook om te controleren of de online games die hun kinderen spelen over een chatfunctie beschikken en met wie ze contact hebben. Verder wordt het advies meegegeven om de chatfunctie, indien niet vereist voor het spel, uit te schakelen.

Sommige games beschikken over privacyinstellingen waarmee kan worden beperkt wie het kind kan benaderen. Waar mogelijk raadt de Australische politie aan dit in te schakelen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de instelling soms is aan te passen. "Dus suggereren we een periodieke 'privacycontrole' om ervoor te zorgen dat alles nog goed staat ingesteld." Verder wordt aangeraden om kritisch nadenken bij het kind te stimuleren en duidelijk te maken dat niet iedereen op internet is wie die zegt te zijn.