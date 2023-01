Websites Universitair Medisch Centrum Groningen onbereikbaar door ddos-aanval

De websites van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn door een ddos-aanval tijdelijk onbereikbaar. "We werken hard aan een oplossing maar het is niet mogelijk om aan te geven hoe lang het gaat duren. We zijn wel bereikbaar via ons algemene telefoonnummer", zo laat het ziekenhuis weten, dat één van de grootste van Nederland is. Het UMCG telt meer dan dertienhonderd bedden en heeft twaalfduizend medewerkers.

De ddos-aanval begon afgelopen zaterdag, aldus het UMCG op Twitter. Het patiëntenportaal MijnUMCG is wel voor patiënten bereikbaar. Volgens Z-Cert, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg, hebben enkele ziekenhuizen te maken gekregen met ddos-aanvallen, die het werk van een groep genaamd "Killnet" zou zijn. "Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er risico’s voor de patiëntveiligheid zijn geweest", aldus Z-Cert. Welke ziekenhuizen nog meer zijn getroffen is op dit moment onduidelijk.