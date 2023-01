Politieonderzoek naar spoofingdienst leidt naar verdachten bankhelpdeskfraude

Een onderzoek van de politie naar gebruikers van spoofingdienst iSpoof heeft geleid tot de aanhouding van drie mannen uit Almere. De drie Almeerders, in de leeftijd van 19, 20 en 21 jaar, worden allemaal verdacht van het plegen van of medeplichtig zijn aan bankhelpdeskfraude. De verdachten worden gelinkt aan zeker meer dan honderd gesprekken die via iSpoof plaatsvonden. Via de spoofingdienst konden gebruikers eenvoudig hun eigen telefoonnummer verbergen en een ander telefoonnummer opgeven dat gebelde personen op hun telefoonscherm te zien kregen.

ISpoof werd eind vorig jaar door de politie uit de lucht gehaald. Volgens de autoriteiten zouden criminelen via de dienst, die in Nederland werd gehost, mensen voor 115 miljoen euro hebben opgelicht. Met het uit de lucht halen van de spoofingdienst zegt de politie inzicht te hebben gekregen in gevoerde gesprekken en gebruikersdata. Deze informatie wordt nu gebruikt voor het opsporen van Nederlandse verdachten.

Bij het uit de lucht halen van de spoofingdienst werden afgelopen november ook twee andere mannen uit Almere aangehouden. Mogelijk werkten de nu aangehouden Almeerders ook met deze twee verdachten samen. De politie weet niet hoeveel geld de verdachten hebben gestolen. Bij de aanhoudingen zijn verschillende gegevensdragers en goederen in beslag genomen. De verdachten zitten momenteel nog vast voor verder verhoor.