Het Kadaster gaat huisadressen afschermen om doxing te voorkomen. Dat liet minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid gisteren weten tijdens een debat over het wetsvoostel strafbaarstelling van het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden. Vorige maand liet minister De Jonge voor Volkshuisvesting nog weten dat hij privéadressen van journalisten niet wilde afschermen in het Kadaster om zo bedreigingen te voorkomen. In plaats daarvan stelde hij in te zullen zetten op het strafbaar stellen van doxing en het verantwoord omgaan met gegevens. Via het Kadaster zijn adressen van eigenaren van een koopwoning eenvoudig te vinden.

"Het zijn vaak de mensen in de voorhoede, die zich inzetten voor de publieke zaak, die het slachtoffer worden van doxing. Spijtig genoeg gaat het om een steeds grotere en uitdijende groep van beroepen die in deze categorie vallen", stelde D66-Kamerlid Sneller. "De voorbeelden werden al genoemd: hulpverleners, wetenschappers, politici, advocaten, rechters, journalisten en ambtenaren. Maar het kan ook breder zijn. Het kan ook zijn dat het niet komt door je beroep, maar dat dit toevallig als gevolg van een actie of door het openbaar maken van gegevens tot eigenrichting leidt." Hij riep de minister dan ook op om de gegevens af te schermen en te beperken tot gebruikers die het echt nodig hebben voor hun werk of het functioneren van de woningmarkt.

"De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft in ons overleg aangegeven dat hij bereid is om mee te werken aan afscherming van huisadressen in het Kadaster, zodat we strafbare doxing niet faciliteren. Dus daar gaat de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening mee aan de slag", reageerde Yesilgöz tijdens het debat. Volgens Yesilgöz gaat het afschermen op een manier die niet "te zeer ten koste" gaat van het belang van openbaarheid van de Basisregistratie Kadaster. "Want dat willen we natuurlijk ook behouden. Dat heb je namelijk weer nodig voor de rechtszekerheid en voor het functioneren van de vastgoedmarkt."

De minister merkt op dat een soortgelijk vraagstuk bij de Kamer van Koophandel speelde. "Daar is ook een balans uitgekomen waarbinnen je kunt handelen. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat ook kan doen bij het Kadaster. Dat is dus goed nieuws." Hoe de afscherming er precies komt uit te zien is onbekend, herhaalde Yesilgöz. "We moesten dit namelijk redelijk snel afstemmen, zodat we hier een goed antwoord konden geven. Hij is dus bereid om mee te werken aan afscherming van huisadressen in het Kadaster. Dat doet hij precies vanuit het doel dat we hier vandaag bespreken. Hoe hij dat gaat inrichten, weet ik niet."

Tijdens het debat dienden D66, VVD en SGP een motie in om de toegang tot privé- en huisadressen in het Kadaster verder te beperken tot alleen professionele gebruikers zoals makelaars, notarissen en banken. De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen.