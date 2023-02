Kabinet akkoord met actieplan om tekort aan ict'ers aan te pakken

Het kabinet is akkoord gegaan met een actieplan om het tekort aan ict'ers aan te pakken. In het tweede kwartaal van vorig jaar waren er 36.000 openstaande vacatures in de ict-sector. Volgens het kabinet kan dit de digitalisering remmen en de concurrentiepositie van Nederland verslechteren.

Om het tekort aan te pakken heeft het kabinet ingestemd met het Actieplan Groene en Digitale Banen. Via dit actieplan moet het personeelstekort samen met werkgevers en onderwijs worden aangepakt. Zo moet de instroom in het bètatechnisch onderwijs omhoog en wil het kabinet technisch personeel in de techniek en ict behouden. Daarmee wil het kabinet meer dan één miljoen ict-geschoolden in 2030 hebben.

"Door meer jongeren te motiveren voor een opleiding en baan in de techniek en ict en het techniekonderwijs te versterken moet het aantal scholieren in het bètatechnisch onderwijs toenemen. Door werknemers zich een Leven Lang te laten Ontwikkelen kan personeel voor techniek en ict worden behouden", zo stelt het ministerie van Economische Zaken.

"In de toekomst zijn er structureel minder werkenden. Daar is geen simpele oplossing voor. We zullen moeten accepteren dat niet alles tegelijkertijd kan. Het kabinet is om die reden actief aan de slag met de fundamentele vraag hoe de economie en onze arbeidsmarkt er in de toekomst uit kan zien", zegt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Daarnaast moeten we ons extra inspannen om mensen naar werk te begeleiden, werkenden te stimuleren meer uren te maken en te zorgen dat werken ook aantrekkelijk is en mensen de juiste vaardigheden hebben."